Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 03/09/2021 13:51

Rio - A Comissão de Credores do Vasco conseguiu derrubar na Justiça, nesta sexta-feira, a suspensão da execução de R$ 93,5 milhões em dívidas trabalhistas. A informação foi dada inicialmente pelo site "Globo Esporte".

Em sua decisão, a desembargadora do Trabalho e relatora do agravo interposto pela Comissão, Raquel de Oliveira Maciel, deu razão aos credores e deferiu o recurso que pedia revisão nas duas últimas decisões do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), ambas a favor do Vasco.

Na primeira delas, o tribunal havia reconhecido que o Vasco tinha direito ao Regime Centralizado de Execuções, que permitia ao clube apresentar um plano para o pagamento em, 60 dias. Na segunda, o o Regime Especial de Execução Forçada (REEF), que obrigava o clube a pagar a dívida integralmente, foi suspenso. No entanto, nenhuma das decisões vale mais.