Neymar foi comparado por Neto a Leleco, de "Avenida Brasil"Reprodução

Publicado 03/09/2021 14:42

Rio - A forma física de Neymar deu o que falar na vitória por 1 a 0 do Brasil sobre o Chile, na noite da última quinta-feira. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta sexta, Neto afirmou que o craque está "gordo" e chegou a compará-lo com o Leleco, personagem interpretado por Marcos Caruso na novela "Avenida Brasil".

"Ele é um fenômeno, não tenho dúvida disso. Agora, falar que entrou com a camisa G, que é maior? É só pegar as fotos. Oh, Neymar, como você não está gordo, cara? Mas você pode, ficou um tempo de férias. Olha o umbigo seu? Cabe o meu dedo no seu umbigo, mas qual o problema? Você é um monstro, Neymar, mas está gordo, está fora de forma", disse o ex-jogador.

"Por que botou o cara para jogar, por que não tira o Neymar? Tirou o Gabigol. Como tira o Gabigol? (...) A seleção brasileira hoje é o Neymar. Tudo é o Neymar. Olha o Leleco aí", ironizou o apresentador.