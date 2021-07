Juninhho do Pagode, tem 40 anos, e começou sua história na música no ano de 1999, onde fez parte de alguns grupos de pagode em Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 20/07/2021 15:43 | Atualizado 20/07/2021 16:16

Rio das Ostras - O cantor de Rio das Ostras, conhecido como Juninhho do Pagode vai dar mais um passo em sua carreira. No próximo dia 30 de julho, lançará seu novo sucesso, a regravação da música ‘A Distância’, em todas as plataformas digitais.O artista explicou que a canção retrata que, a distância entre duas pessoas pode causar dor, mas nunca o esquecimento de um grande amor. A autoria é dos compositores Márcio G e Goró. A música estará disponível no canal do YouTube ‘Juninhho do Pagode’ , nas redes sociais do cantor e na Playlist Spotify “Poder lançar esse som, é a realização de um sonho. Estou muito feliz de ter conseguido a liberação dos direitos autorais do Márcio G e também do produtor musical DJ Marlboro. Aproveito a oportunidade para homenagear o Goró, também compositor, que infelizmente não está mais entre nós, mas deixou seu legado e ao meu maior incentivador, meu tio Ormildo Toledo, que faleceu no ano passado”, afirmou Juninhho.A expectativa do artista é que essa regravação toque o coração de muitas vidas. E que o verdadeiro significado do amor seja multiplicado, principalmente em tempos de ‘amores líquidos’, onde as relações estão cada vez mais ‘frias’ e vulneráveis.“A palavra que me define nesse momento é ‘gratidão’ aos 20 apoiadores, que possibilitaram a realização desse sonho”, frisou o cantor.Juninhho do Pagode, tem 40 anos, e começou sua história na música no ano de 1999, onde fez parte de alguns grupos de pagode em Rio das Ostras. Quando mais novo, viajou pelo projeto Criança no Esporte, na equipe local da cidade. Recentemente realizou o sonho de conhecer seu grande ídolo, o cantor Belo. Paralelo ao mundo artístico, Juninho atua na indústria de uniformes e tem uma fabricação própria no município.O cantor está presente nas redes sociais como: Juninhho do Pagode . Onde trabalha o pré-lançamento de ‘A Distância’.