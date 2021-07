Ação realizada no último sábado fiscalizou o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro - Divulgação

Publicado 20/07/2021 16:41 | Atualizado 20/07/2021 16:48

Rio das Ostras - Equipes da 3° Companhia de Polícia Militar - Rio das Ostras, Guarda Civil Municipal, Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura (Comfis) e Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) deram continuidade às ações conjuntas neste sábado, dia 17. Além da abordagem de veículos, para averiguar o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a operação verificou se as medidas sanitárias estão sendo respeitadas por motoristas e estabelecimentos comerciais.

Durante a ação, foram abordados 83 veículos, sendo um deles apreendido, realizadas 62 notificações e recolhidos oito certificados de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Também foram fechados dois estabelecimentos comerciais que não cumpriam as medidas restritivas do Decreto Municipal e tiveram as atividades suspensas por 30 dias.

As ações conjuntas repreendem infrações ao CTB, coíbem a circulação de veículos irregulares, roubos de carros e transeuntes. Ao mesmo tempo, asseguram que medidas do Decreto Municipal, como horários de funcionamento e limite de pessoas em bares e restaurantes, evitando aglomerações, não sejam desrespeitadas.

Para denunciar qualquer irregularidade, a população de Rio das Ostras conta com os seguintes canais de comunicação: Polícia Militar - 2771-6080; Comfis - 2760-6891; Guarda Civil Municipal - 0800 022 6301.