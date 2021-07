Vítima foi identificada como Kalebe Vilela de Paiva, de 27 anos. - Foto: Reprodução/Facebook.

Publicado 22/07/2021 10:38 | Atualizado 22/07/2021 10:39

CASIMIRO DE ABREU - Um motorista de lotada foi encontrado morto, na tarde desta quarta-feira (21), dentro de uma propriedade privada, na localidade Fazenda São João, no bairro Palmital, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para verificar um homicídio na Estrada Velha de Rio Dourado.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Kalebe Vilela de Paiva, de 27 anos, já sem vida. A vítima foi morta a tiros e foi localizada com as mãos amarras dentro de uma mata. Ele estava desaparecido deste terça-feira (20). A perícia esteve no local do crime e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação do crime.

Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde será investigado. Segundo a Polícia Civil, Kalebe era natural da cidade do Rio de Janeiro e não possuía antecedentes criminais.