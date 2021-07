Vacinação contra covid-19 segue avançando em todo o estado - Reprodução

Publicado 18/07/2021 11:03 | Atualizado 18/07/2021 11:34

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) mais de 9,5 milhões de doses de vacina contra a covid-19 foram aplicadas e 15,63% da população foi imunizada no Rio de Janeiro. O estado ocupa a quinta posição no ranking nacional da vacinação.

Os números da vacinação tem refletido na diminuição de óbitos causados pela doença, com destaque para a queda registrada entre o fim de maio e o início de julho no estado. Segundo o Painel Coronavírus Covid-19, na semana epidemiológica 22 (entre 30 de maio e 05 de junho), a SES registrou 950 mortes causadas pelo vírus. Já na semana epidemiológica 26, que representa período de 27 de junho a 03 de julho, o Rio de Janeiro teve 374 mortes provocadas pela doença, uma redução de 60%.



Já o Mapa de Risco da Covid-19, divulgado na última sexta-feira, pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), mostra também uma redução de 26% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na comparação da semana epidemiológica 26 (27 de junho a 03 de julho) com a 24 (13 a 19 de junho) de 2021.



Apesar dos avanços, o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, ressalta que os cuidados continuam. "Ainda é preciso que as medidas de prevenção sejam respeitadas e que os municípios continuem avançando na vacinação. Só assim, a imunização coletiva será alcançada".

Variante Delta no estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), confirmou que há circulação da variante Delta no estado do Rio de Janeiro. Dados atualizados neste sábado registraram mais 63 casos da variante Delta, do total de 380 amostras processadas. Ao todo, já são 74 casos confirmados em 12 municípios do estado.



Os municípios com identificação de casos da variante Delta são: Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Maricá, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados. Em Seropédica, São João de Meriti e Rio de Janeiro, já havia sido identificado casos anteriormente.



As secretarias municipais já foram notificadas e farão a investigação epidemiológica, com apoio da SES. O projeto Corona-Ômica-RJ realiza a análise mensal de cerca de 800 amostras de todo o estado.

Os dados recentes do monitoramento mostram a presença da variante Delta (B1.617.2), contudo, a linhagem P.1 (Gama/Brasil) continua sendo a mais frequente no estado. Além disso, há registro em baixa frequência da VOC B.1.1.7 (Alfa/Reino Unido), além do declínio da P.2, desde novembro do ano passado.