Rio tem domingo nebuloso, mas semana será de tempo estável e temperaturas amenas | Rio de Janeiro | O Dia

Domingo na cidade do Rio é de forte nebulosidade e tempo instável - Reginaldo Pimenta/O DIA

Domingo na cidade do Rio é de forte nebulosidade e tempo instávelReginaldo Pimenta/O DIA

Publicado 18/07/2021 12:28

Rio - A semana do carioca vai começar com tempo instável e entre bastante nuvens, mas a partir de terça-feira (20) o tempo volta a ficar firme, com sol e sem previsão de chuva. Neste domingo, a aproximação de uma frente fria deixa o tempo instável durante todo o dia. Durante a manhã, uma extensa névoa úmida se instalou em pontos isolados da cidade. A partir da tarde, há aumento da nebulosidade com céu nublado e chuva fraca a moderada isolada. Os ventos estarão moderados, com possíveis rajadas fortes entre a tarde e noite e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 15°C e máxima de 27°C.



De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA/FAB), por volta das 10h houve registro de névoa úmida no Aeroporto Santos Dumont.

Publicidade

Na segunda-feira (19), o céu continua nublado e com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada e manhã. A máxima prevista é de 22°C e a mínima de 14°C. Na terça-feira o tempo volta a ficar estável, com sol e céu limpo. A máxima prevista é de 23°C e a mínima de 11°C.

Na quarta-feira (21) e quinta-feira (22), o tempo se mantém estável, céu aberto e sol. A máxima prevista é de 25°C e a mínima de 11°C.

Publicidade