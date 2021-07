Elaine Lessa - Reprodução

Elaine LessaReprodução

Publicado 18/07/2021 10:26 | Atualizado 18/07/2021 12:50

Rio - Depois de ter conquistado direito à liberdade na Justiça do Rio, no processo que investiga as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Elaine Lessa, mulher do ex-policial Ronnie Lessa, ficou por pouco tempo nas ruas. Ela voltou a ser presa neste domingo (18) pela Polícia Federal. Elaine saiu da cadeia na sexta-feira (16), após ter sido indiciada por destruição de provas no caso Marielle. Ela iria responder em liberdade.

Elaine e o marido Ronnie tiveram prisão decretada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Os dois são acusados de tráfico internacional de armas.

Publicidade

Enquanto ela retorna para a cadeia, Ronnie segue cumprindo pena no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O ex-policial é acusado de executar a vereadora e seu motorista. Ele vai a júri popular pelo crime.

INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES

Publicidade

O inquérito aponta que as investigações tiveram início em fevereiro de 2017, após a Receita Federal localizar um pacote com 16 quebra-chamas para fuzil AR-15. Esse tipo de dispositivo é usado para diminuir ou atenuar o clarão na saída do armamento na hora do disparo.

A encomenda veio de Hong Kong e tinha como destino final o endereço de uma academia em Rio das Pedras na Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, o casal Lessa eram sócios do estabelecimento, em uma área controlada por grupos paramilitares.

Publicidade

EQUIPAMENTO USADO PARA EMBOSCADA



No pedido feito à Justiça Federal, o MPF destacou que o equipamento apreendido no Aeroporto do Galeão é usado "tipicamente em confrontos armados ou emboscadas".

Publicidade

Além do processo sobre as mortes de Marielle e Anderson Gomes, o casal se tornou réu por crime de tráfico internacional de armas de uso restrito.

No caso da vereadora, Elaine é indiciada por destruir provas do crime. Para a Polícia Civil, ela ajudou a jogar vários fuzis no mar da Barra da Tijuca. Entre as armas, segundo as investigações, estaria a submetralhadora usada na emboscada que ocasionou a morte da parlamentar e seu funcionário.