Homem é morto a facadas em bar de São Gonçalo na madrugada deste domingo (18) - Reprodução

Homem é morto a facadas em bar de São Gonçalo na madrugada deste domingo (18)Reprodução

Publicado 18/07/2021 10:02 | Atualizado 18/07/2021 14:48

Rio - Uma discussão em bar de São Gonçalo terminou com um homem morto a facadas, na madrugada deste domingo. A vítima, identificada como Michael Cesar Carvalho, de 29 anos, estava no estabelecimento, localizado na Rua Cardeal Arco Verde, no bairro Lagoinha, quando se envolveu em uma briga com outro cliente. Um homem, suspeito de cometer o crime, foi preso em flagrante. Ele não teve o nome divulgado pela polícia.

De acordo com policiais do 7º BPM (São Gonçalo), quando as equipes chegaram ao local para verificar uma discussão, encontraram o corpo de Michael Cesar. O assassino foi preso em flagrante.



Publicidade

A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí acionada para a perícia. O corpo foi removido do local e encaminhado para o IML de Tribobó. O preso vai responder por homicídio.

Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Michael Cesar.