Publicado 18/07/2021 11:33 | Atualizado 18/07/2021 14:42

Rio - Um assaltante foi morto em confronto com policiais do 6º BPM (Tijuca) durante um roubo de carro na altura do viaduto da Mangueira, Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo. De acordo com os policiais, eles foram verificar um roubo na Avenida Maracanã de um veículo modelo Spin na região. Ao chegarem na Avenida Maracanã, encontraram o carro roubado em deslocamento com três criminosos.

Os bandidos atiraram de dentro do carro contra os policiais e houve confronto. Um criminoso foi atingido e morreu no local. Outros dois abandonaram o veículo e fugiram próximo ao viaduto da Mangueira. Uma pistola foi apreendida e o carro roubado foi recuperado.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para fazer a perícia no local.