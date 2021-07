Inscrições para o concurso 'A História que não vivi', que tem a parceria com o movimento Ocupa Engenho Novo e o apoio da Lei Aldir Blanc, acontecem entre os dias 9 e 25 de agosto - Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 10/07/2021 09:59

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Educação, em parceria com o movimento Ocupa Engenho Novo, realiza no mês que vem um concurso de redação que irá reviver a cultura e a história do município. As inscrições acontecem entre os dias 9 e 25 de agosto. Já as dissertações devem ser entregues até o dia 25 do mesmo mês.

Com o tema A história que não vivi, o evento, que conta com incentivo da Lei Aldir Blanc, vai tratar sobre a histórica Fazenda Engenho Novo, hoje em ruínas, localizada em Monjolos. No concurso, também estarão os alunos da E.M. Célia Pereira da Rosa e E.M. Darcy Ribeiro, situadas no bairro que hoje vive do passado e de histórias do auge da fazenda. Os autores das melhores redações irão ganhar um tablet e uma visita guiada à sede histórica.

“Incentivar a educação, resgatando a história e a cultura de um importante equipamento, como é o caso da Fazenda Engenho Novo, é muito gratificante. Espero por boas histórias e um olhar único de pessoas que crescem tão perto de um dos lugares mais fantásticos da nossa querida São Gonçalo”, disse a secretária de Educação Lícia Damasceno.