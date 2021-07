Todos os moradores da cidade poderão ser imunizados com a segunda dose até o início de outubro, dependendo das remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde - Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 10/07/2021 09:00

SÃO GONÇALO - O índice de gonçalenses vacinados contra o novo coronavírus atingiu 60% da população com a primeira dose. Já são mais de 508 mil munícipes imunizados do público-alvo de 851.886 elegíveis para a vacinação com mais de 18 anos, sendo 424.052 dos grupos de risco e 427.834 de pessoas em geral. Nesta sexta-feira (9), a cidade abriu a vacinação para todos os moradores com mais de 18 anos, antecipando a previsão de que chegaria a este público até o fim de julho.

Com isso, todos os moradores da cidade poderão ser imunizados com a segunda dose até o início de outubro, dependendo das remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. O município já está na quinta fase do Plano Nacional de Imunização. Ao todo, 164.505 pessoas receberam a segunda dose e estão totalmente imunizadas, o equivalente a apenas 19,25% do público-alvo.

“O objetivo é garantir, com responsabilidade, que todos os gonçalenses tenham acesso ao imunizante o mais rápido possível. A aceleração permite que a doença seja controlada e os números de contaminação continuem caindo na cidade, como já vem acontecendo há mais de dois meses, quando começamos a completar a imunização com a segunda dose da Astrazeneca”, explicou o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, André Vargas.

São Gonçalo mostra uma tendência de queda nos casos de Covid-19 nos últimos meses. Os números refletem a importância da vacinação e, principalmente, da imunização com a segunda dose. Atualmente, São Gonçalo está na fase Amarelo 1, com baixo risco de contaminação pelo coronavírus. Os leitos de enfermaria e do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) das unidades que atendem o coronavírus, nesta sexta-feira (9) estão com 82% e 56% de disponibilidade, respectivamente.

Os números concretos da doença também estão em queda – tanto de casos confirmados, quanto de óbitos - desde abril. Mesmo com a vacinação adiantada e os números em queda, Dr. André Vargas reforça à população a necessidade de manter as medidas sanitárias de isolamento social, higienização das mãos e uso de máscaras, já que a imunização só acontece após 14 dias da aplicação da segunda dose da vacina e não evita o contágio.

“A vacina não impede a pessoa de ser contaminada, mas evita que evolua para a forma mais grave da doença. Sendo assim, é extremamente importante termos a conscientização porque a pandemia ainda não acabou e compete a cada um de nós, como cidadão, fazer a nossa parte”, ressaltou Vargas.

Percentual de vacinação por grupos e faixa etária:

32.263 trabalhadores da saúde (87,5% da população estimada de 36.869 pessoas)

136.301 idosos com mais de 60 anos (75% da população estimada de 181.304 pessoas)

1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (267,7% da população estimada de 632 pessoas)

105 pessoas de residências terapêuticas (233,33% da população estimada de 45 pessoas)

83.209 pessoas com comorbidades (82,5% da população estimada de 100.114 pessoas)

2 indígenas (não há população estimada)

1.315 pessoas com deficiência permanente (3,2% da população estimada de 42.140 pessoas)

8.207 trabalhadores da educação (75,1% da população estimada de 10.912 pessoas)

2.815 acamados (76,34% da população estimada de 3.669 pessoas)

232.711 pessoas da população em geral com mais de 22 anos (54,3% da população estimada de 427.834 pessoas com mais de 18 anos)

3.590 pessoas privadas de liberdade (98% da população estimada de 3.662 pessoas)

39 pessoas em situação de rua (19,4% da população estimada de 201 pessoas)

294 portuários (27% da população estimada de 1.118 pessoas)

5.209 gestantes, puérperas e lactantes (57% da população estimada de 9.110 pessoas)

380 trabalhadores das forças de segurança e salvamento (14,4% da população estimada de 2.602 pessoas, sendo que a Prefeitura está responsável pela imunização apenas da Guarda Municipal, que conta com 310 agentes)