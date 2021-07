que teve o intuito de reciclar os conhecimentos e reforçar os cuidados devidos a este público-alvo. Foram abordados os padrões de funcionamento das ILPIs - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/07/2021 16:41

SÃO GONÇALO -Está marcada para o próximo dia 16 outra palestra da Vigilância Sanitária sobre normas e procedimentos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), para um novo grupo de diretores e funcionários de casas de repouso e abrigos para idosos, com o mesmo conteúdo da que foi realizada no último dia 6 no Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha. Nesta, foi apresentada uma atualização de funcionamento de ILPIs para representantes de profissionais de estabelecimentos afins. Com o objetivo de reforçar as normas de qualidade da prestação do serviço segurança e salubridade, a capacitação é uma exigência da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 502, de 27 de maio de 2021 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em vigor desde o dia 1º de julho.

Uma equipe técnica da Promotoria do Idoso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) também acompanhou o aulão, que teve o intuito de reciclar os conhecimentos e reforçar os cuidados devidos a este público-alvo. Foram abordados os padrões de funcionamento das ILPIs, com exposição de procedimentos adequados, protocolos de saúde e higiene, risco sanitário e análise de licenças e documentações necessárias para funcionamento.

“Nosso objetivo é sempre trazer informações para os trabalhadores e proprietários de instituições de longa permanência, priorizando o bem-estar dos idosos. A partir das fiscalizações sanitárias, as casas e lares para idosos vêm se adequando às normas. A Vigilância Sanitária tem esse papel de realizar mudanças. Temos que cuidar dos nossos idosos”, destacou o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, Marcelo Sá Lima.

As condições ideais de atendimento das instalações e higiene para aqueles que vivem nestas instituições foram destacadas por Maria Claudia Castelo, fiscal da Vigilância Sanitária de São Gonçalo, que ministrou a palestra. Os itens a serem constantemente observados para garantir o bem-estar dos idosos, segundo a legislação, incluem a verificação do quantitativo profissional, o posicionamento do mobiliário, o estado de saúde dos pacientes, o estoque de alimentos e a qualidade da alimentação fornecida, dedetização e desratização, entre outros.

“Além de trabalharmos a nova legislação e os processos de trabalho, os funcionários receberam essa atualização. Muitas casas que já chegaram a ser interditadas totalmente hoje se adequaram às normas e melhoraram os serviços prestados”, contou a palestrante.

Irregularidades que resultaram em interdições realizadas pela Vigilância Sanitária em casas de repouso de São Gonçalo foram mostradas aos participantes. Ao final da palestra, os profissionais tiveram um espaço para tirar dúvidas sobre procedimentos, legislação e adequações a serem padronizadas nas casas de repouso. “É muito importante esse tipo de capacitação. Não é nem uma atribuição do órgão fiscalizador, mas a Prefeitura sai na frente quando a Vigilância faz esse trabalho de educação, de apresentar as novas legislações”, disse Izabela Vieira, do corpo técnico da Promotoria do Idoso do MPRJ.