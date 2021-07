A fiscalização está programada para continuar por outros bairros, com o objetivo de combater as infrações de trânsito pelas vias do município - Divulgação / Lucas Alvarenga

A fiscalização está programada para continuar por outros bairros, com o objetivo de combater as infrações de trânsito pelas vias do municípioDivulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 09/07/2021 17:16

SÃO GONÇALO - Em uma ação conjunta para coibir irregularidades no trânsito da cidade, as secretarias de Transportes e de Ordem Pública apreenderam quatro motocicletas e três carros de passeio, nos bairros do Boa Vista e Centro, ontem à noite (8). As blitzen tiveram o apoio dos agentes do Programa São Gonçalo Presente, da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal de São Gonçalo (Romu).

As operações, realizadas na Avenida São Gonçalo e na Rua Francisco Portela, focaram na verificação de placa e documentação de veículos e de condutores. As motos foram apreendidas por diferentes irregularidades, como ausência de documentos de habilitação e legalização do veículo e condutores que transitavam sem fazer uso do capacete.

"A fiscalização continuará por toda a cidade, com o objetivo de combater as infrações de trânsito pelas vias do município”, disse o secretário de Transportes, Fabio Lemos.

O secretário de Ordem Pública, major David Ricardo, reforçou a importância da integração entre as pastas. “Esta união das secretarias para combater as irregularidades na vias é muito importante e temos obtido resultados. O apoio do São Gonçalo Presente e da Guarda Municipal nesse tipo de ação permite que o trabalho seja executado de forma segura e tranquila”, concluiu.