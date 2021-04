William Bonner Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 16:09

Rio - Após ser autuado pela Receita Federal, que acusa a Globo e alguns funcionários de conluio para reduzir o pagamento de impostos e de sonegar o Fisco por meio da chamada “pejotização”, William Bonner se pronunciou sobre o assunto através de uma nota, enviada ao site Metrópoles.

O apresentador do Jornal Nacional afirma ter quitado a multa, apesar de discordar da autuação. “Esclareço que nada devo à Receita Federal. Ao ser autuado, embora discordasse da autuação, paguei o valor indevidamente cobrado, me reservando o direito de pedir a restituição do que me pertence por direito”, iniciou o jornalista, que informou que tomará “outras providências” sobre o assunto junto à Receita, e que sua relação profissional com a Globo “não se dá por meio de Pessoa Jurídica (PJ)”.