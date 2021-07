Liziane Gutierrez atacou agentes sanitários em festa clandestina em São Paulo - Reprodução/Twitter

Publicado 13/07/2021 07:40 | Atualizado 13/07/2021 07:45

Rio - Liziane Gutierrez, a mulher que insultou agentes da Vigilância Sanitária durante uma festa clandestina em São Paulo, já foi candidata ao Miss Bumbum e foi desclassificada do concurso.

Além disso, ela também já foi expulsa de um show da cantora Dua Lipa por apoiar o presidente Jair Bolsonaro. No Instagram, Liziane contou que seguranças pediram para que ela se retirasse da área VIP do show. Ao perguntar o motivo, pediram para que ela trocasse de camiseta ou deixasse o local. Liziane estava usando uma blusa com a inscrição "Ele Sim", em apoio a Bolsonaro.

E a lista de polêmicas não para por aí. Em 2016, ela acusou o rapper Chris Brown de tê-la agredido durante uma festa em Las Vegas. Liziane disse na ocasião que estava tentando tirar uma foto com o celular e levou um soco no olho direito. Em 2017, ela foi desclassificada do Miss Bumbum por ter silicone nos glúteos, o que é proibido no concurso.