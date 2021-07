Projetores do CineCarioca Méier já estão prontos para voltar a exibir filmes - Gui Maia/SECECRJ

Projetores do CineCarioca Méier já estão prontos para voltar a exibir filmesGui Maia/SECECRJ

Publicado 12/07/2021 21:30

Rio - O Centro Cultural João Nogueira – Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, vai reabrir seu cinema nesta quinta-feira (15). As três salas do CineCarioca Méier, que estavam fechadas há mais de um ano por conta da pandemia, vão receber o público com a adoção de protocolos de segurança e funcionarão com 40% da capacidade.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que administra o espaço, manteve a parceria com a RioFilme e a rede Kinoplex, que será responsável pela programação e gestão do cinema. As salas funcionarão das 14h às 23h, aproximadamente, todos os dias da semana. A Sala 1 tem maior capacidade e conta com 179 lugares. As duas demais estão equipadas com 107 cadeiras, cada uma.

Publicidade

Já na reabertura, o público poderá assistir aos filmes 'Viúva Negra', 'Velozes e Furiosos 9', 'Os Croods 2' e 'Space Jam: Um Novo Legado'.

A sala de espetáculos do Imperator também já está funcionando, recebendo shows e peças. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural sempre no dia das apresentações, a partir das 14h, ou antecipadamente através da plataforma online Eventim.

Publicidade

O Imperator fica na Rua Dias da Cruz, 170, no Méier.