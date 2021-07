Taty Sindel - Reprodução

Publicado 12/07/2021 19:46 | Atualizado 12/07/2021 19:48

Taty Sindel não venceu o Miss Bumbum 2021 mas deu o que falar nas redes sociais. Isso porque a candidata, que é ex-atriz do "Zorra Total" e representante da Paraíba, não concordou com a vitória de Lunna LeBlanc e arrancou a faixa da vice-campeã. Após o barraco, Taty não se mostrou nada arrependida e até fez sua festa de aniversário com a polêmica como tema.

Nesta segunda-feira, Taty comemora 29 anos e ganhou de uma amiga uma festa surpresa com um bolo temático, fazendo referência ao barraco do concurso.

"Gente, esse bolo foi tudo. Amei a surpresa", escreveu a modelo nas redes sociais.

A votação do Miss Bumbum teve um empate de 131 pontos entre Lunna e Juh Campos, candidata de Roraima. Andressa Urach, então, foi a responsável por escolher a vencedora. Com 116 pontos, a terceira colocada foi Suzana Simonet, de Santa Catarina.