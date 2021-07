Maurício Ferraz - Reprodução/Instagram

Maurício FerrazReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2021 19:17

Rio - Maurício Ferraz aproveitou suas férias para embarcar em uma jornada de 421 km em direção ao Santuário de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. O repórter investigativo da TV Globo se juntou a dois amigos para percorrer o trajeto conhecido como "Caminho da Fé", iniciado no município de Tambaú. Em entrevista ao "Mais Você" desta segunda-feira (12), o jornalista explicou o que motivou sua decisão de fazer a peregrinação.

fotogaleria

Publicidade

“Estamos passando momentos complicados, perdi seis familiares para a covid-19. Senti que precisava refletir, desconectar. Já percorremos 210 km, estamos na estrada há 10 dias. Vamos chegar em Aparecida no dia 20”, contou Maurício.

Para cumprir o objetivo, o trio definiu uma rotina rígida que envolver caminhar cerca de 30 km por dia. Maurício e os amigos levantam às 5h da manhã, tomam café e seguem a jornada até as 15h30. Para evitar maior cansaço, o grupo evita almoçar na estrada e carrega apenas uma mochila com itens essenciais como água, peças de roupa e produtos de higiene.

Publicidade

“São cerca de oito horas de caminhada por dia e os pés sentem. São muitas bolhas. Carregamos até agulha para furá-las à noite. As unhas vão caindo. Mas tudo é válido. O caminho é mágico e aqui somos todos iguais, todos peregrinos”, declarou o repórter.