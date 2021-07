Caco Barcellos comanda o 'Profissão Repórter' - Divulgação

Publicado 12/07/2021 21:41

Rio - O programa 'Profissão Repórter' desta terça-feira (13) vai mostrar como grávidas e puérperas, consideradas do grupo de risco da covid-19, estão lidando com o isolamento social e o medo da transmissão.



Em março deste ano, a repórter Danielle Zampollo descobriu que estava grávida. O Brasil passava por uma terceira onda do coronavírus e a jornalista, que começou a trabalhar de casa assim que soube da notícia da gestação, começou a conviver com os mesmos medos que milhares de mulheres no Brasil e no mundo estavam passando durante a pandemia.

“Achamos importante discutir como gestantes estão lidando com isso tudo. Além da minha própria experiência, conversei com três grávidas, de diferentes realidades, mas que estavam vivendo com medos em comuns”, afirma Danielle.



O programa também apresenta um estudo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que ouviu 822 mães de todas as regiões do Brasil. Os dados coletados revelam que 83% das entrevistadas sentiram uma sobrecarga em dividir as atenções do trabalho de casa com os cuidados com os filhos. Além disso, a pesquisa também revela que mais de 50% das mulheres apresentam algum sintoma de ansiedade ou depressão durante a pandemia.



Apresentado por Caco Barcellos, o 'Profissão Repórter' vai ao ar depois de 'No Limite', na TV Globo.