Segundo sargento Rodrigo Mendonça de AndradeReprodução

Publicado 20/07/2021 14:55

Rio - O policial militar, Rodrigo Mendonça de Andrade, morto na madrugada de segunda-feira (19), na Vila da Penha, Zona Norte da cidade , foi enterrado na manhã desta terça-feira no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste da cidade. O crime ocorreu por volta das 3h.

De acordo com imagens de câmeras de segurança do local, Rodrigo estava em seu carro particular, um Ford Fiesta branco, quando foi cercado por quatro homens armados que atiraram contra o veículo. O PM chegou a correr pela rua para tentar fugir, mas caiu poucos metros depois. Um dos criminosos, então, se aproxima do militar e dispara mais uma vez, na altura da cabeça.

A Polícia Civil apreendeu um carregador de pistola e um celular, possivelmente abandonados pelos criminosos. O material será periciado. O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, busca informações que possam localizar os envolvidos na morte do policial.

O PM era lotado no 16º BPM (Olaria). Em nota, a corporação lamentou a morte do sargento. Segundo a assessoria da corporação, o policial de 44 anos estava há 22 anos na instituição. Ele era casado e deixa uma filha. "A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta profundamente a morte do segundo sargento Rodrigo Mendonça de Andrade, nesta segunda-feira (19)".