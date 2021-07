Base da UPP no Complexo do Lins - Divulgação/Polícia Militar

Base da UPP no Complexo do Lins Divulgação/Polícia Militar

Publicado 20/07/2021 13:12 | Atualizado 20/07/2021 13:13

Rio - Um tiroteio assustou moradores do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (20). Segundo informações da Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins estavam em patrulhamento pelo Morro do Encontro, quando foram atacados por disparos e reagiram, em defesa.

A PM informou que, até o momento, não há ocorrências envolvendo prisões, apreensões ou relatos de possíveis feridos.

Em atualização.