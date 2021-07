Wesley da Silva Cardoso tinha 23 anos e não resistiu após dar entrada na UPA de Queimados, com febre e falta de ar - Reprodução

Publicado 20/07/2021 12:59

Rio - Um jovem que precisou receber atendimento na UPA de Queimados, na Baixada Fluminense, não resistiu após ficar internado por três dias sem supostamente ter sido atendido por nenhum médico. A denúncia foi feita pelos seus familiares, na manhã desta terça-feira (20). Wesley da Silva Cardoso, de 23 anos, deu entrada no hospital com febre e falta de ar na sexta-feira (16). Na certidão de óbito, a causa da morte foi classificada como 'indeterminada'.



Os pais pediram a transferência de Wesley da Silva para outro hospital no domingo, o que não aconteceu. Durante a madrugada do mesmo dia, os familiares contam que o quadro do jovem piorou e ele não resistiu.



"Ele entrou com falta de ar, tremendo, e os médicos não deram nenhuma assistência ao meu filho. Ele ficou internado lá, tomando soro, tiraram sangue dele, bateram chapa. Eu não tive mais nenhuma resposta de nenhum médico lá e meu filho sofrendo na cama. Eu sou o pai dele, passei a noite toda com ele e não foi nenhum médico lá ver meu filho, meu filho sofrendo na cama", disse Flávio Cardoso, pai do jovem Wesley, com a voz embargada, ao programa Bom Dia Rio, da TV Globo.



Segundo a família, Wesley foi atendido apenas por enfermeiras durante os três dias em que ficou internado na UPA de Queimados. Os familiares acusam a unidade de negligência durante o atendimento.

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que Wesley da Silva foi diagnosticado com suspeita de pneumonia e tuberculose, e que foi atendido por um médico de plantão. Segundo a pasta, ele tinha histórico de doença crônica grave e foi inserido na central de regulação para que fosse transferido para um leito especializado. Porém, não resistiu. Confira a nota na íntegra:

A direção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Queimados esclarece que o paciente Wesley da Silva Cardoso, 23 anos, deu entrada na unidade às 16h de sexta-feira (16), com dificuldade intensa para respirar e febre. Ele foi atendido pelo médico de plantão, medicado e encaminhado para realização de exames laboratoriais e raios X, com suspeita de pneumonia e tuberculose. O paciente tinha histórico de doença crônica grave.



Após realização dos exames laboratoriais, Wesley foi diagnosticado com anemia, plaquetopenia (baixa coagulação) e leucopenia (imunidade baixa) e internado na sala vermelha da unidade. O paciente foi reavaliado pela equipe médica e, às 20h58 do dia 16 (sexta-feira), orientada a transferência a um hospital de grande porte. A Central Estadual de Regulação (CER) realizava busca ativa de um leito que pudesse atender às necessidades do paciente, mas ele evoluiu para óbito às 02h25 do domingo (18).



A UPA esclarece que, no dia 05 de julho, Wesley esteve na unidade e foi diagnosticado com quadro clínico crônico grave. Ele recebeu assistência da equipe multiprofissional da UPA e foi orientado a buscar atendimento especializado.



A direção reforça ainda que a escala médica da unidade estava completa e a unidade segue prestando atendimento à toda população. No dia 16 (sexta-feira) a UPA realizou 264 atendimentos.