Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumprem nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão em 23 endereços ligados a milícia de Wellington da Silva Braga, o Ecko, que atua em Queimados, na Baixada Fluminense. Até o momento, foram apreendidos celulares, anotações e material de telefonia e 'gatonet'. Uma pessoa foi presa em flagrante por receptação.



Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada, e a ação conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB/PCERJ) e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE/PCERJ).

De acordo com o MPRJ, a investigação, a cargo da 55ª DP (Queimados), teve início a partir da informação de que um grupo miliciano originário de Campo Grande estaria migrando para a cidade de Queimados, com objetivo de ampliar seu domínio territorial. Ainda segundo a apuração, a organização criminosa é proveniente do chamado "Bonde do Ecko", grupo responsável por praticar extorsões e ameaças contra comerciantes e moradores da região, em troca de suposta proteção.



Alguns dos alvos foram detidos em flagrante anteriormente, enquanto monitoravam viaturas policiais a fim de repassar as informações para os demais membros da organização criminosa. O MPRJ também iinformou que foi possível identificar outros participantes da milícia e suas respectivas funções no grupo criminoso, a partir de depoimentos colhidos em sede policial e outras diligências realizadas.



Na decisão, o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada ressaltou que as buscas requeridas pelo MPRJ são imprescindíveis para melhor esclarecimento dos fatos investigados, possibilitando obter informações sobre a organização criminosa, identificar outros integrantes e descobertas de novos ilícitos.

