Pedra Catarina mãe próximo ao local em que homem fazia trilha - Reprodução

Publicado 20/07/2021 11:06

Rio - Um homem identificado como Jefferson B. Machado, de 30 anos, foi resgatado às 9h03 desta terça-feira, após cerca de 13h em uma trilha nas Catarinas, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Ele fazia o percurso sozinho, se machucou e chamou o Corpo de Bombeiros por volta de 20h desta segunda.

De acordo com a corporação, após o acionamento equipes foram até o local e por volta de 3h48 os militares montaram acampamento no local onde estava a vítima e prestaram os primeiros socorros. Às 8h24 a aeronave foi acionada e pouco mais de 40 minutos depois, o socorro foi concluído. Ele foi levado para o Hospital Municipal Raul Sertã, no Centro. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.