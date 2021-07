Central do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/07/2021 12:37

Rio - O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foi acionado pela SuperVia, na manhã desta terça-feira por conta de um um homem, suspeito de praticar furto de cabos, na parte superior do alojamento de funcionários na estação Central do Brasil. Os policiais estiveram no local e cerca de 120 metros de cabos e um quadro de material elétrico foram recuperados.

A ocorrência foi registrada na 4ª DP(Central).