Vacinação em São Gonçalo no polo sanitário Washington Luis - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 20/07/2021 10:47

Rio - São Gonçalo segue aplicando a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira (20). A campanha estava suspensa desde o dia 12 de julho por falta de doses, em função de uma grande procura da população . O município acelerou o calendário sem que todas as faixas etárias tivessem uma cobertura completa de imunização e foi o primeiro do estado fluminense a disponibilizar vacinas para maiores de 18 anos.

De acordo com a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, o município recebeu pouco mais de cinco mil doses para este fim na última remessa enviada pelo Ministério da Saúde e o atendimento poderá ser suspenso ainda nesta terça por falta de imunizante, dependendo da procura.

São Gonçalo também continua imunizando a população com a segunda dose da vacina AstraZeneca em dez pontos de vacinação, das 8h às 17h. E nas clínicas do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, até 21h.



Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Todos os pontos de atendimento estarão funcionando.



O município também informou que irá manter o intervalo de 12 semanas entre as duas doses da AstraZeneca, seguindo recomendação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz o imunizante. A Fiocruz esclarece que a resposta imunológica é maior quando respeitado o regime de 12 semanas.

Balanço

Desde o início da campanha, a cidade vacinou 573.552 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 21.873 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32.278 trabalhadores da saúde, 136.342 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 83.536 pessoas com comorbidades, 1.338 pessoas com deficiência permanente, 8.218 trabalhadores da educação, 380 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.873 acamados, 295.604 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.590 pessoas privadas de liberdade, 238 pessoas em situação de rua, 306 portuários e 7.050 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 155.194 mil pessoas foram imunizadas com a segunda dose.

Locais de vacinação:



. Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h

. Salão do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

. Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h

. Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h

. Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h

. Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h

. Polo Sanitário Rio do Ouro, das 8h às 17h

. PAM Coelho, das 8h às 17h

. Cras Vista Alegre, das 8h às 17h

. PAM Neves, das 8h às 17h

. Umpa Pacheco, das 8h às 17h

. Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara, das 8h às 17h

Pontos com drive thru:

. Campo do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

. Cras Vista Alegre, das 8h às 17h