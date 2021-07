Troca de tiros termina com um suspeito morto em comunidade de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 20/07/2021 09:44

Rio - Um suspeito morreu após confronto com policiais militares, na manhã desta terça-feira, na RJ 104, na altura da comunidade do Brejal, no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. Com ele, a polícia apreendeu uma carabina .30. Na ação, um cabo da PM também acabou baleado no joelho, mas foi socorrido e passa bem.



Segundo a corporação, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) estavam patrulhando a área quando se depararam com homens armados tentando fechar a rodovia para cometer assaltos. Houve confronto e um dos suspeitos foi ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

O policial militar ferido também recebeu atendimento no HEAT, mas passa bem. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).