Governo municipal se reuniu com representantes da comunidade do Brejal

Petrópolis - Secretários municipais participaram de uma reunião na noite da última segunda-feira (8) com líderes comunitários e moradores da região do Brejal para conversar sobre as principais demandas da localidade.

Foi o primeiro encontro da equipe do governo interino com a população da região, na tentativa de buscar soluções em conjunto. Também foi uma oportunidade para os representantes do governo municipal detalharem as ações desenvolvidas em cada setor.



Os encontros nas comunidades são uma recomendação do prefeito interino, Hingo Hammes. “A conversa é importante para entendermos as demandas e projetar soluções dentro da atual realidade da prefeitura. Só se faz política pública de qualidade quando se ouve os moradores das comunidades. Tudo precisa ser feito com muita transparência e com a participação popular”, disse.



Segundo a coordenadora Especial de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira, essa série de encontro vai continuar sendo realizada. O primeiro deles foi realizado na semana passada no Bonfim. “Levamos representantes das secretarias para ouvir as demandas nas diferentes áreas e vamos realizar aquilo que estiver dentro do nosso alcance”, afirmou.



O secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbel, intermediou a reunião com os líderes comunitários do Brejal. “Nós estamos em um governo interino, buscando uma aproximação com as comunidades de forma bem clara e transparente, como recomendou o prefeito interino. Algumas demandas são mais simples e podemos atender o quanto antes”, ressaltou.



Estiveram presentes os secretários, Marcelo Soares (Desenvolvimento Econômico), Karina Bronzo (SSOP), Tenente-coronel Gil Kempers (Defesa Civil), Edmardo Campbel (Meio Ambiente), e o presidente da CPTrans Luciano Moreira.