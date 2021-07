Policiais apreenderam pistolas e drogas em operação nas comunidades Arará e Mandela - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 20/07/2021 07:11 | Atualizado 20/07/2021 13:14

Rio - Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, realizam uma operação nas comunidades Arará e Mandela, na região de Manguinhos, Zona Norte do Rio. A ação tem apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Moradores relataram um intenso tiroteio ainda por volta das 6h. "Despertador no Mandela hoje foi bala", disse uma moradora. "Meu Deus, guarda essa comunidade do Mandela. Muito tiro", escreveu outra.



Até o momento, duas pistolas 9mm foram apreendidas, além de drogas e máquinas de caça-níquel. A ocorrência é registrada na 21ª DP (Bonsucesso). Ainda não há registro de prisões, ou pessoas feridas.

