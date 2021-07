Geral - Ressaca no Leblon, na manha de hoje, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - O carioca que passar pela orla do Rio nesta quarta-feira (21) pode se surpreender com o gigantismo das ondas: a Marinha do Brasil emitiu alerta de que a ressaca que atinge o litoral pode gerar ondas de 2,5 a 3 metros na manhã de hoje.

O alerta foi divulgado ainda na segunda-feira (19), quando a mudança de tempo deixou o mar agitado. Na terça-feira, a ressaca que atingiu o litoral da cidade levou a areia da Praia do Leblon para as pistas da Avenida Delfim Moreira, na altura do Posto 11. O aviso é válido até às 9h desta quarta.

As recomendações em casos de ressaca são:

- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Previsão do tempo para esta quarta-feira

A quarta-feira (21) deve ser de temperatura amena e tempo estável no Rio de Janeiro, por conta da atuação de um sistema de alta pressão. De acordo com o Alerta Rio, a nebulosidade estará variada ao longo do dia e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados, mas as temperaturas ainda baixas. Prepare o caso: a previsão para esta quarta é de mínima de 9ºC e máxima de 25ºC.

Entre quinta-feira (22) e domingo (25), o tempo seguirá estável, com nebulosidade variada e sem chuva. Durante todo o período, os ventos estarão fracos a moderados. Temperatura deve variar entre 11ºC e 31ºC.