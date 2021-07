Ressaca no Leblon, na manhã de terça-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A cidade do Rio deve seguir com o clima frio nesta quarta-feira (21), de acordo com o Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura. Devido à atuação de um sistema de alta pressão, o dia será de temperaturas amenas e tempo estável, como na terça-feira. A previsão varia entre mínima de 9ºC e máxima de 25ºC.

TEMPO NESTA QUARTA-FEIRA | O tempo ficará estável na cidade do Rio, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima prevista de 25°C.



Ao longo desta quarta-feira, a nebulosidade deve variar e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. O carioca deve estar atento à condição do mar: a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca válido até às 9h; as ondas podem alcançar até 3 metros. Na terça, a ressaca que atingiu o litoral da cidade levou a areia da Praia do Leblon para as pistas da Avenida Delfim Moreira, na altura do Posto 11. O aviso é válido até às 9h desta quarta.

Entre quinta-feira (22) e domingo (25), o tempo seguirá estável, com nebulosidade variada e sem chuva. Durante todo o período, os ventos estarão fracos a moderados. Temperatura deve variar entre 11ºC e 31ºC.

