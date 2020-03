Petrópolis - As intervenções emergenciais reivindicadas pelos moradores do Brejal começam na próxima quinta-feira com a limpeza dos bueiros e a manutenção na iluminação pública. O anúncio foi feito pelo prefeito Bernardo Rossi nesta segunda, em um encontro com moradores da localidade. Também serão feitas as trocas das lixeiras e melhorias nas estradas vicinais e no acesso ao distrito tanto para quem vive na região quanto para os produtores rurais. No dia 18, o prefeito e a secretária de Educação, Márcia Palma, estarão reunidos novamente com a população para ouvir as demandas relacionadas a pasta.



O prefeito Bernardo Rossi explicou na reunião que as estradas foram castigadas pelas chuvas, mas ressaltou que tem um compromisso assumido de reverter esse quadro junto ao Brejal. Recentemente, a prefeitura anunciou que vai adquirir uma máquina que vai auxiliar o município a realizar a manutenção de estradas vicinais. É um triturador, que será usado para transformar entulho em material para aplicado em ruas de terra e, dessa forma, eliminar buracos.



“A chuva não deu trégua e prejudicou bastante a manutenção das estradas. Mas nem por isso as reivindicações deixam de ser justas e eu estou aqui garantindo que vamos reverter esse quadro. Já na quinta-feira, estaremos com homens trabalhando na limpeza de bueiros e, na sequência, vamos atender as outras reivindicações, com asfalto, troca de lixeiras e manutenção na iluminação", garantiu o prefeito Bernardo Rossi, que agendou uma nova reunião na próxima semana para ouvir as demandas relacionadas a secretaria de Educação.



Segundo Alfredo Chaves, presidente da Associação da Microbacia do Brejal, a reunião "foi satisfatória por ter debatido assuntos pertinentes a região". Ele explicou ainda que a função dos moradores, a partir de agora, será de acompanhar o andamento das intervenções. "A presença do prefeito Bernardo Rossi e dos demais secretários nos dá mais segurança. Quando falamos na nossa comunidade, são mais de 82 quilômetros de estradas e mais de duas mil pessoas", destacou.



A Posse recebeu ações de melhoria do acesso com aplicação de material asfáltico em 2019 em locais como estradas vicinais Arnaldo Dycherhoff, Caboclos, Contrões e Taquaril. Neste ano, a chuva vem prejudicando as condições de estradas vicinais e, por isso, a equipe regional da prefeitura vem realizando intervenções pontuais com raspagem da rua e aplicação de brita corrida em locais como Taquaril, Albertos, Caboclos, Xingu e Cachoeirinha. Essa é uma primeira etapa do serviço, que será complementada com a manutenção das vias e com asfalto.