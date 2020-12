Bernardo e Baninho foram a mais 2 postos de testagem contra COVI-19 acompanhar os trabalhos Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 09:54

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi e o vice-prefeito Baninho estiveram, nesta sexta-feira, em mais dois locais da cidade acompanhando as testagens em massa da população. Em Pedro do Rio, os usuários foram atendidos no CEI Nilo Peçanha, antigo Cenecista. Em Secretário, a ação ocorreu na Praça central.

Além das equipes fixas, duas outras percorreram as ruas de ambos os bairros realizando exames de casa em casa. Na próxima segunda-feira, os testes serão realizados na Escola Municipal Santa Teresa, no Vila Rica; e Escola Municipal Amélia Antunes, no Madame Machado. As ações têm início às 09h. Os testes em massa fazem parte das ampliações da prefeitura para frear a disseminação da COVID-19 na cidade.



“Temos muito prazer em acompanhar as testagens e perceber que a população está sendo cuidada. Estamos fazendo de tudo para que a cidade permaneça segura, mas todos os dias temos pedido para que ninguém se esqueça das medidas de segurança que devem continuar sendo tomadas. A solução desse problema depende de cada um de nós e precisamos nos unir no combate à pandemia. Já ampliamos todas as nossas ações e, se necessário, iremos ainda mais longe para que a cidade não sofra com a doença”, afirmou o prefeito.



Entre as ações ampliadas, carros de som vêm alertando a população em ruas e bairros da cidade. Ações de desinfecção de ruas e locais públicos também foram estendidas a todos os pontos de grande circulação de pessoas no município.

Publicidade

Nas garagens, ônibus estão sendo rigorosamente higienizados pelas equipes de saúde. Mais 37 leitos também foram anunciados pela prefeitura nesta quinta-feira. Hoje serão intensificadas, também, as ações de fiscalização da SSOP, Vigilância Sanitária e Procon contra as constantes aglomerações no Centro da cidade.