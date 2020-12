Associação da Rua Teresa fará distribuição de máscaras de proteção, gratuitamente Divulgação

Por O Dia

Petrópolis - Neste sábado, personagens vestidos de Mamãe Noel e Duendes farão a distribuição de máscaras de proteção, gratuitamente, na Rua Teresa. A ação pretende promover um alerta sobre a importância de continuarmos usando o item de proteção individual durante a pandemia. A distribuição acontece a partir das 12h em pontos espalhados pela Rua Teresa.



“Acompanhamos os números de covid-19 em Petrópolis e em outras partes do país e os casos estão crescendo. Sabemos o quanto os protocolos de higienização e proteção contra o vírus são importantes, por isso vamos distribuir as máscaras gratuitamente. As lojas da Rua estão aplicando todas as medidas de biossegurança nos estabelecimentos, entre eles a exigência do uso das máscaras dentro das lojas, tanto por colaboradores quanto por clientes”, explica Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).



A ARTE ressalta que o uso de máscaras é obrigatório em Petrópolis por determinação em decreto. De acordo com o Ministério da Saúde, a “utilização de máscaras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos.”



A OMS ressalta que o uso da máscara caseira ajuda na prevenção da covid-19 desde que associada a outras medidas de prevenção, como:



· Distanciamento social

· Cumprimento da etiqueta respiratória

· Higienização das mãos

· Limpeza e desinfeção de ambientes

As máscaras são de uso individual. Ao serem utilizadas devem cobrir totalmente boca e nariz e ficar bem ajustadas ao rosto.

Outras recomendações importantes:

· Lave as mãos com água e sabão, antes de colocar e retirar a máscara;

· Remova a máscara pelo laço ou nó da parte de trás e evite tocar na parte da frente;

· Lave a máscara e as mãos com água e sabão e/ou em solução com água sanitária;

· A máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo;

· Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade;

· Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.