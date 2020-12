Prefeito Bernardo Rossi, vice Baninho e o secretário de Defesa Civil, Coronel Paulo Renato Vaz, lançaram oficialmente o Plano Verão de Petrópolis 2021 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 10:12

Petrópolis - Nesta sexta-feira, o prefeito Bernardo Rossi e o secretário de Defesa Civil, Coronel Paulo Renato Vaz, lançaram oficialmente o Plano Verão de Petrópolis 2021, que assim como nas edições anteriores, foi traçado para o período de chuvas 2020–2021 com cinco planos de contingência em diferentes tipos de desastres naturais. Além de treinamento no atendimento nos pontos de apoio e cuidados especiais com as medidas de combate ao coronavírus.



A pedido do prefeito Bernardo Rossi e obedecendo os decretos municipais de enfrentamento à pandemia, os 15 pontos de apoio passarão por desinfecção, os desalojados que apresentarem sintomas serão direcionados para atendimento médico nas unidades de saúde do município e haverá disponibilização de máscaras e álcool em gel.



“Durante a elaboração do plano nós tivemos o cuidado de pensar em cada detalhe para que, caso haja alguma incidência de desalojamento, as pessoas possam permanecer em segurança nos abrigos e protegidos contra o coronavírus. O nosso Plano Verão já se mostrou eficiente em reduzir o número de vítimas em desastres e agora temos mais essa missão, de proteger aqueles que passam por um momento tão delicado. Esperamos que os alojamentos não sejam utilizados, mas caso as pessoas precisem estaremos prontos para atender”, disse o prefeito. Os insumos, como máscaras e álcool em gel, deverão ser enviados pela Secretaria de Saúde.



Os cinco planos de contingência no período de chuvas são referentes a rolamento de blocos, vendavais, deslizamento de solo e/ou rocha, inundações e tempestades de raios. Além dos planos de contingência, o plano da estação conta com a visita dos agentes da Defesa Civil aos pontos de apoio das comunidades com sirenes, treinamentos com os moradores, o SOS Chuvas e o programa Rio Limpo. Com 234 áreas de risco alto ou muito alto – equivalente a 18% do município - o governo municipal investe na prevenção de desastres, com diversas ações que envolvam a população.



As visitas de inspeção aos pontos de apoio e conjuntos de sirenes já foram concluídas com os profissionais devidamente treinados e já estão prontas para atender a quem precisar de abrigo.



Para o Coronel Paulo Renato Vaz, o principal objetivo é manter baixo o número de vítimas de desastres naturais. “Nós queremos manter o mesmo patamar dos anos anteriores, o Plano Verão tem como seu principal objetivo salvar vidas e tenho certeza que nós conseguimos fazer isso”, disse.



Está chegando o período com maior reincidência de chuvas, os moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos alertas de sirenes e orientações da Devesa Civil. Em caso de emergência basta ligar 199 e solicitar auxílio.