Retornando ao cargo de Secretário de Defesa Civil após os compromissos eleitorais, o Coronel Paulo Renato Vaz falou sobre a ação Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 09:38

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias informou na tarde desta quinta-feira a data de lançamento do Plano Verão de Petrópolis para 2021, que ocorrerá no dia 10 de dezembro. O novo calendário já está em vigor com visitas preventivas agendadas para os próximos dias.



Ao todo, o cronograma de prevenção da Defesa Civil atende 12 comunidades, totalizando 15 pontos de apoio e 20 conjuntos de sirenes que compõem o Sistema de Alerta e Alarme contra chuvas fortes.



As visitas aos 15 pontos de apoio começam a partir desta sexta-feira no Vale do Cuiabá e Boa Esperança no distrito de Itaipava, além da Rua 24 de Maio no Centro e Rua Teresa no Alto da Serra. O trabalho de prevenção é realizado desde 2017 e é considerado fundamental para salvar vidas. Retornando ao cargo de Secretário de Defesa Civil após os compromissos eleitorais, o Coronel Paulo Renato Vaz falou sobre a ação.



“A prevenção é a melhor ferramenta para evitar tragédias naturais, e é com essa premissa que a gente renova ano após ano nossos Planos Inverno e Verão. É por isso que na atual gestão foi registrado o menor número de mortos dos últimos 20 anos, quando o assunto é desastre natural provocado por chuvas”, comentou o coronel.



A Defesa Civil informa que em casos de chuvas fortes e acionamento das sirenes, os moradores devem buscar imediatamente o ponto de apoio mais próximo. O telefone 199 também fica disponível 24 horas para relatos de ocorrências como deslizamentos e alagamentos.