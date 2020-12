Por O Dia

Publicado 12/12/2020 10:06

Petrópolis - Bolas de basquete, futsal e vôlei, handebol, futebol, society, além de bola para deficientes - com guizo - são alguns dos materiais esportivos adquiridos pela Secretaria de Educação para as unidades escolares da rede.

Prefeito Bernardo Rossi durante entrega do material esportivo na EM Rotary Reprodução

As entregas já começaram a ser feitas. Nessa sexta-feira, o prefeito Bernardo Rossi esteve na EM Rotary e conferiu a qualidade dos materiais. Na escola estão matriculados 561 alunos, do 4º período da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental.“Um investimento importante para os alunos da rede. Quando for possível o retorno das aulas presenciais, eles terão esses produtos que servem de estímulo para a pratica de atividades físicas, essenciais para o desenvolvimento das crianças e jovens”, disse o prefeito.No total foram adquiridos mais de 4.500 itens, incluindo redes de basquete, futsal e vôlei, tabuleiros de xadrez e dama, raquete de tênis de mesa, kit de badminton, kit de frescobol e raquete de tênis de mesa, velotrol e cones para circuitos, além de coletes para futebol.“Mais não foi só isso. O poder público comprou para a rede, ainda, ventiladores, mobiliário novo, brinquedos, kits musicais e os conjuntos pedagógicos que foram entregues para os alunos. Cada um recebeu o seu kit com cola, canetas, canetinhas, lápis, tinta, tesoura e até o material dourado. Tudo para auxiliar os estudantes nesse período de isolamento em que os conteúdos estão sendo ofertados na plataforma Educa em Casa”, completou Bernardo.A Secretária de Educação, Marcia Palma, aproveitou para agradecer a parceria das equipes das escolas e CEIs. “Durante todo esse período foi fundamental a parceria dos profissionais que atuam nas escolas e creches. Sabemos que não foi fácil, mas, desde sempre, todos estiveram dispostos a ajudar a Secretaria de Educação nesse momento em que, por conta da pandemia, tivemos que nos afastar fisicamente. Tenho certeza que todo esse material será muito bem utilizado nas instituições de ensino. Agradeço a parceria, compreensão e paciência de todos”.