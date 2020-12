Fiscais de prefeitura atuaram em mais uma noite de sexta-feira em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Petrópolis - Na noite desta sexta-feira, a prefeitura promoveu mais uma ação de fiscalização com o objetivo de evitar a disseminação do coronavírus na cidade. No início da noite, equipes de fiscalização da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Posturas, Vigilância Sanitária, além da Guarda Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, abordaram frequentadores dos bares e restaurantes da Rua 13 de Maio, do Centro da cidade e bairro Castelânea (Praça Pasteur).

Um carro de som também auxiliou o trabalho das equipes, dando instruções sobre o uso de máscara, álcool em gel e manutenção do distanciamento social, evitando aglomerações.



“Vamos manter as ações de fiscalização para que a cidade se mantenha segura. Continuamos pedindo para que todos possam colaborar com as ações de enfrentamento à pandemia. É muito importante que mantenham as orientações para que não se aglomerem, nem mesmo em casa. Temos relatos de muitas pessoas se contaminando em festas que fazem dentro de suas próprias casas e em família. Ampliamos nossas ações para proteger a população, mas, no momento, é preciso que cada um faça a sua parte. Precisamos que a população compreenda nossos esforços e que todos permaneçam unidos contra a pandemia”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.



A quantidade de pessoas na Rua 13 de Maio, e demais locais do Centro da cidade, foi pequena nesta sexta-feira. As equipes orientaram estabelecimentos e poucas pessoas que estavam nas ruas sobre as regras que proíbem as aglomerações e também reforçaram a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Durante a madrugada as equipes percorreram bares e locais de grandes aglomerações em Itaipava. Um posto de combustíveis foi flagrado, pela terceira vez, com grande quantidade de pessoas aglomeradas e sem máscara enquanto faziam uso de bebidas alcoólicas. Posto em Itaipava recebeu autuação por descumprimento dos decretos municipais Reprodução Também foram observados se os estabelecimentos estão respeitando as determinações de distanciamento entre os clientes. Todos os estabelecimentos encerraram as atividades no horário previsto em decreto e nenhum foi autuado no Centro da cidade.Durante a madrugada as equipes percorreram bares e locais de grandes aglomerações em Itaipava. Um posto de combustíveis foi flagrado, pela terceira vez, com grande quantidade de pessoas aglomeradas e sem máscara enquanto faziam uso de bebidas alcoólicas.O posto, que operava como bar após a meia-noite, já havia sido alertado sobre o descumprimento dos decretos municipais há poucas semanas e, devido à reincidência, recebeu autuação imediata.