Família presa em brinquedo no Tivoli ParkREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 20/07/2021 08:14 | Atualizado 20/07/2021 08:18

Rio - Após um domingo de tensão no Tivoli Park, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, a montanha-russa em que quatro pessoas da mesma família ficaram presas foi interditada pelo Corpo de Bombeiros e passará por uma vistoria nesta terça-feira. O parque esclareceu que as condições dos brinquedos e das instalações elétricas, são avaliadas por um engenheiro contratado pelos administradores e comprovadas por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Ao apresentar um problema no domingo, o brinquedo foi interditado para uso e a corporação solicitou um novo termo de responsabilidade atestando a boa funcionalidade da montanha-russa.

Na ocasião, o grupo com duas mulheres e duas crianças, ficaram cerca de 20 minutos sem poder sair do brinquedo por conta de um suposto problema mecânico no carrinho, que ficou travado na parte alta da montanha-russa, a cerca de 15 metros do chão. Ninguém ficou ferido.

