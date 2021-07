Família presa em brinquedo no Tivoli Park - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Família presa em brinquedo no Tivoli ParkREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 19/07/2021 09:16 | Atualizado 19/07/2021 12:58

Rio - Uma família viveu momentos de tensão durante a tarde de domingo (18) no Tivoli Park, localizado no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca. Um grupo com quatro pessoas, duas mulheres e duas crianças, ficaram cerca de 20 minutos sem poder sair da montanha-russa por conta de um suposto problema mecânico no carrinho, que ficou travado na parte alta do brinquedo, a cerca de 15 metros do chão. Ninguém ficou ferido.

Quem esperava na fila para entrar no brinquedo desistiu. "Tem uma família lá há mais de 20 minutos parada e ninguém sabe o que fazer para liberar o carrinho, que está com um problema mecânico. Tivemos que ligar para os bombeiros tomarem alguma atitude. Nós seríamos os próximos nesse brinquedo. Por sorte, a gente não Foi. Mas por azar tem uma família lá em cima, com uma criança", contou uma mulher, que gravou um vídeo da tentativa de resgate.

Publicidade

Tragédia anunciada no Tivoli Park no Shopping Via Parque na Barra pic.twitter.com/ZYXnOsMm0Q — Ação e Reação (@reacao_acao) July 19, 2021

O vídeo mostra que nenhum dos funcionários usava equipamentos de proteção. "Subimos normalmente, mas na hora da descida ele ficou parado. Ficamos um pouco mais desesperadas, porque não sabíamos o que ia acontecer. O que me deixou mais indignada é que em momento algum os funcionários estavam com equipamento de proteção", disse, em entrevista à 'TV Record', uma mulher que ficou presa no brinquedo.

Publicidade

Em nota, o Tivoli Park afirmou que "cumpre todos as normas de segurança e manutenção". "Neste domingo foi necessário fazer o desembarque de visitantes por meio de uma escada auxiliar fixa, existente para esse tipo de ocorrência, com padrão internacional, o que ocorreu em menos de 15 minutos, como previsto. A família foi retirada em segurança. Trabalhamos para que nossos visitantes tenham a melhor experiência sempre".