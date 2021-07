Ronnie Lessa: preso pela morte da vereadora Marielle Franco e do Motorista Anderson Gomes - Arquivo O Dia

Publicado 19/07/2021 19:33

Rio - O policial reformado Ronnie Lessa disse em depoimento à Polícia Federal, no dia 27 de maio, que os 16 quebra-chamas importados por ele de Hong Kong com destino final a uma academia em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, seriam para uso em armas de airsoft e paintball. A informação foi obtida pelo G1 e divulgada na tarde desta segunda-feira.



Essa explicação já havia sido dada pelo PM em 2019, quando ele foi questionado sobre peças de 117 fuzis encontradas na casa de um amigo do PM reformado . Em depoimento mais recente, Lessa chegou a questionar a qualificação do perito que fez o laudo das últimas apreensões em questão. A perícia apontou que as peças construídas em liga de alumínio eram destinadas à utilização em fuzis Colt AR-15 ou similares. O PM, no entanto, rebateu o laudo e disse que o perito pode ter se confundido, já que não teriam peritos especializados em analisar armas de airsoft ou paintball, apenas armas. Ainda em depoimento, o investigado apontou que o material seria revendido na internet.

A declaração foi divulgada após Elaine Lessa, mulher do ex-policial, voltar a ser presa, neste domingo (18) pela Polícia Federal . Elaine saiu da cadeia na sexta-feira (16), após ter sido indiciada por destruição de provas no caso Marielle. Ela iria responder em liberdade. Em depoimento, ela disse não sabia do que se tratava o material vindo de Hong Kong.





O MPF destacou ainda no pedido que as peças teriam como finalidade "ocultar as chamas normalmente decorrentes de disparos de arma de fogo, de modo a não revelar a posição do atirador". Os promotores disseram ainda que as peças seriam usados em confrontos armados entre o tráfico de drogas do Rio. Mesmo com as alegações do casal, o Ministério Público Federal denunciou o casal por tráfico internacional de armas de uso restrito, além de solicitar a prisão preventiva dos dois. Enquanto ela retorna para a cadeia, Ronnie segue cumprindo pena no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O ex-policial é acusado de executar a vereadora e seu motorista. Ele vai a júri popular pelo crime O MPF destacou ainda no pedido que as peças teriam como finalidade "ocultar as chamas normalmente decorrentes de disparos de arma de fogo, de modo a não revelar a posição do atirador". Os promotores disseram ainda que as peças seriam usados em confrontos armados entre o tráfico de drogas do Rio.

De acordo com apuração do G1, a defesa de Elaine entrou na manhã desta segunda-feira (19) com um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e ainda não obteve resposta.