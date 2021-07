Deputado Daniel Silveira - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Deputado Daniel SilveiraVinicius Loures/Câmara dos Deputados

Publicado 19/07/2021 19:21

Samuel Pinheiro Maciel, para prestar serviços de consultoria ao deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, causou um prejuízo de R$ 220 mil aos cofres públicos. Rio - O Ministério Público Federal (MPF) afirmou, nesta segunda-feira, que a falsa contratação de um advogado de Petrópolis, na Região Serrana do Rio , identificado como, para prestar serviços de consultoria ao deputado federal, causou um prejuízo de R$ 220 mil aos cofres públicos.

Além disso, o MPF pede a "indisponibilidade dos bens dos requeridos em valor correspondente ao montante atualizado do prejuízo, mais 2 (duas) vezes o valor do dano, a título de multa civil, nos termos do inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/92, totalizando R$ 660 mil".

Publicidade

O pedido para bloqueio dos valores será avaliado depois que o deputado e o advogado apresentarem as defesas. "Samuel afirmou durante a fase inquisitiva que apresentaria documentação comprobatória dos serviços prestados em juízo, razão pela qual deve ser oportunizado o contraditório", dizia trecho da decisão.

O Ministério Público Federal aguarda também cópia integral de todas as solicitações de trabalho

feitas por Daniel Silveira junto à Consultoria Legislativa (Conle), bem como cópia integral de eventuais procedimentos administrativos gerados a partir delas, entre outros documentos. O prazo dado pelo órgão é de 15 dias.