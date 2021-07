Reduto da boemia carioca ganhou um novo investidor e retoma as atividades com 40 funcionários - Reprodução/Facebook

Publicado 19/07/2021 19:21



Rio - Fechado desde maio deste ano por não suportar os impactos da pandemia de covid-19 , o tradicional restaurante La Fiorentina, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, vai reabrir as portas no próximo dia 10. Conhecido pelos pratos com nomes de artistas e celebridades, o reduto da boemia carioca ganhou um novo investidor e retoma as atividades com 40 funcionários, entre os tradicionais da casa.

A reinauguração vai contar com a presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes, de atores, atrizes, diretores de cinema e teatro, produtores culturais, além dos frequentadores e amantes da La Fiorentina. Segundo o dono do estabelecimento, Omar 'Catito' Peres, o evento vai respeitar todos os protocolos de proteção contra a disseminação do novo coronavírus.



"A pandemia fechou muita gente. Foi muito triste, mas agora estamos voltando com toda a alegria. Tenho um novo investidor, que é um apaixonado pela Fiorentina. Estamos chamando novamente os funcionários tradicionais da casa, estão todos ansiosos para voltar. A decoração, os equipamentos e toda a estrutura está basicamente pronta, agora é limpar e preparar para abrir dia 10", contou o dono da La Fiorentina.





Ainda segundo Catito, clientes do local já demonstraram ansiedade com a reabertura e celebraram a novidade. O restaurante chegou a ser incluído no Cadastro dos Negócios Tradicionais e Notáveis da prefeitura do Rio , porque o estabelecimento faz parte do referencial cultural carioca.

"A repercussão está sendo muito maior do que a gente podia imaginar. Milhares de clientes ligando para dar os parabéns. Estou muito feliz porque eu sei o que ela representa para a cidade do Rio de Janeiro. A Fiorentina não é basicamente um restaurante, ela é um templo, uma referência para a cultura carioca. Então, nós retornarmos vai ser motivo de muita felicidade", comemorou Catito, que espera que a retomada seja um símbolo de esperança para a cidade.



Fundado em 1957, a La Fiorentina foi ponto de encontro de artistas, boêmios, jornalistas e artistas plásticos. Nas paredes e colunas do estabelecimento, famosos deixaram suas assinaturas e fotos. Na calçada, entre as mesas, fica a tradicional estátua do compositor Ary Barroso, que foi um freguês assíduo. "Foi um ano muito duro, nós perdemos milhões de reais para manter aberto e infelizmente tivemos que fechar. Estou muito feliz e emocionado com esse retorno, porque a Fiorentina não tem 70 dias, mas 70 anos de história."