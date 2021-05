Restaurante La Fiorentina, no Leme, Zona Sul do Rio Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:42

Rio - O tradicional restaurante La Fiorentina, no Leme, fechou as portas em abril. Conhecido pelos pratos com nomes de artistas e celebridades, o tradicional reduto da boemia da Zona Sul do Rio não suportou a crise durante a pandemia de covid-19.



Apesar da parada no funcionamento, Omar "Catito" Peres informou, em entrevista ao G1, que o estabelecimento retornará com as atividades futuramente. Segundo o empresário, a paralisação durante cinco meses em 2020 foi um dos motivos que o levou a tomar a triste decisão.



Publicidade

Ainda segundo Omar, o prédio vai a leilão por causa de uma dívida com o Banco Cédula, que está sendo discutida na Justiça. A dívida é de R$ 1,5 milhão, mas o banco está cobrando R$ 9 milhões com juros e multa. Por decisão judicial, a loja de 408 metros quadrados vai a leilão na próxima terça-feira (25).



História



Publicidade

Fundado em 1957, a casa – conhecida por ficar aberta até o dia amanhecer – foi ponto de encontro de artistas, boêmios, jornalistas e artistas plásticos. Nas paredes e colunas do estabelecimento, famosos deixaram suas assinaturas e fotos. Na calçada, entre as mesas, fica a tradicional estátua do compositor Ary Barroso, que foi um freguês assíduo.