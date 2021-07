Nelson Sargento era um artista de mil facetas - Divulgação

Nelson Sargento era um artista de mil facetasDivulgação

Publicado 19/07/2021 15:53

Rio - A partir do dia 26 de julho, o Instituto Municipal Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, Zona Norte, irá receber a ocupação cultural "Arte, agoniza mas não morre: Nelson Sargento, 9.7". Em homenagem ao sambista, a exposição contará com 15 quadros de Nelson Sargento, sendo seis inéditos. Outros 20 artistas também terão obras expostas na mostra.

Os últimos seis quadros pintados por Nelson farão parte da mostra. A curadoria de suas obras para a ocupação foi feita pelo violonista Agenor de Oliveira, amigo com quem escreveu diversos sambas. Ao lado do sambista, 20 artistas foram convidados para compor a exposição. A seleção das obras foi feita pelo curador Marcelo Valle, coordenador do Espaço Travessia.

Publicidade

“Eu me refiro a ocupação artística porque ela extrapola e muito uma exposição convencional, a começar pelo próprio lugar: as enfermarias de um antigo hospital psiquiátrico no Engenho de Dentro, marcado não só pela violência, mas também pelas muitas histórias de vida e pela arte. O Espaço Travessia existe há pelo menos cinco anos e vem se tornando uma referência na Zona Norte, construindo um lugar de encontro entre diferentes artes e artistas fora do eixo Centro-Zona Sul. Sempre misturamos os artistas convidados com artistas que de alguma maneira têm relação com os espaços de cuidado da Rede de Saúde Mental. Temos estudantes de arte, artistas autodidatas oriundos de diferentes lugares, artistas representados por galerias internacionais e artistas com sofrimento psíquico. Afinal são todos artistas!”, comenta o curador Marcelo Valle.

Vítima da covid-19, o sambista Nelson Sargento pintou até os 96 anos de idade. Durante a carreira, ele compôs mais de 400 músicas, além de ter deixado mais de 80 sambas inéditos. Além de compositor, Nelson Sargento era intérprete, poeta, escritor, pesquisador, ator e radialista.

Publicidade

SERVIÇO:



Horário de visita: de 10 às 17h, de segunda a sexta-feira, a partir de 26/7



Local: Espaço Travessia - Instituto Municipal Nise da Silveira



Endereço: Rua Ramiro Magalhães, 521 - Engenho de Dentro



Em função da pandemia, as visitas deverão ser agendadas pelo email Horário de visita: de 10 às 17h, de segunda a sexta-feira, a partir de 26/7Local: Espaço Travessia - Instituto Municipal Nise da SilveiraEndereço: Rua Ramiro Magalhães, 521 - Engenho de DentroEm função da pandemia, as visitas deverão ser agendadas pelo email [email protected] , ou pelo celular (21) 98909-1123