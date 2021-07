Podem se inscrever alunos do terceiro ano do Ensino Médio ou quem já concluiu - Philippe Lima/Governo do Estado

Publicado 19/07/2021 20:14

Rio - O Governo do Estado do Rio lançou, nesta segunda-feira (19), o Pré-Vestibular Expresso, que vai oferecer suporte pedagógico online e material didático impresso e digital para quem quiser se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. O programa da Fundação Cecierj conta com mil vagas no Rio, Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Paraty, Tanguá e Valença.



O processo de seleção será feito pelos municípios, depois da análise da documentação do candidato. Podem se inscrever alunos que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído. Os interessados deverão encaminhar, no ato da inscrição, documento oficial de identidade com foto e comprovante de escolaridade. As inscrições são gratuitas, começam em 26 de julho e terminam no próximo dia a 30, pelo site da Fundação Cecierj.



"Grande parte da retomada econômica no estado está na capacitação das pessoas, dos nossos alunos. É esse desenvolvimento humano que gera oportunidades e que vai tirar o estado do ciclo vicioso e levá-lo para um ciclo virtuoso. Trazer o mais pobre para a mesma universidade que uma pessoa que teve mais oportunidade na vida é trazer justiça social”, afirmou o governador Cláudio Castro.



O pré-vestibular é online e permite que o aluno possa trabalhar e faça seu próprio horário de estudo. O projeto é uma parceria entre as secretarias de Ciência e Tecnologia com a de Educação e pretende ajudar jovens a alcançar o ensino superior. Segundo o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, a expectativa é fazer com que o programa alcance 20 cidades.



"Focamos nesse pré-vestibular social, primeiramente, na capital e em outros nove municípios, interiorizando o programa, que deve chegar, em breve, em 20 cidades fluminenses", disse ele.



A Fundação Cecierj será responsável pela parte pedagógica, como materiais impresso e digital, além das salas de aulas virtuais. Os alunos terão acesso gratuitamente à plataforma de estudos com publicação semanal de videoaulas, áudios, exercícios e simulados preparados pela equipe de mediadores do pré-vestibular, que dará apoio pedagógico online durante o curso, que se encerrará em dezembro. Os estudantes vão receber os materiais impresso e digital de dez disciplinas, incluindo inglês e espanhol, um caderno de orientação acadêmica e um de exercícios.

Serviço

Inscrições: https://tinyurl.com/8ju2c4n7