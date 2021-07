Helena Werneck e Jorge Perlingeiro - Divulgação

Publicado 19/07/2021 17:34

Rio - A Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Jorge Perlingeiro, se reuniram nesta segunda-feira na sede da Liesa para falar sobre a acessibilidade do Carnaval, maior espetáculo audiovisual do planeta. A realização do Carnaval 2022 vai depender da aprovação da Secretaria Municipal de Saúde.



O setor 13 do Sambódromo, destinado às pessoas com deficiência, precisa de iluminação e acessibilidade.

Em junho, o diretor de operações da Riotur, Rafael Bandeira, e a Secretária Helena Werneck se encontraram para traçar estratégias para o carnaval de rua acessível para os foliões dos mais de 400 blocos da cidade.

"A inclusão no maior espetáculo da Terra é uma vitória do Rio de Janeiro. Um Sambódromo revitalizado, com banheiros e nova iluminação montado com qualidade, é muito importante para receber pessoas de todo país e várias partes do mundo. O setor 13 destinado às pessoas com deficiência, todo reformado é fantástico" , disse Helena Werneck.



Jorge Perlingeiro afirmou que está otimista quanto a realização do Carnaval 2022, ressaltando que 80% da população vai estar vacinada até o mês de agosto. "E as crianças de até 12 também devem ser imunizadas até setembro. Isto nos dá a garantia de um carnaval tranquilo, seguro para a população. Teremos um espetáculo diferenciado, irrepreensível, com nova iluminação, afirmou o presidente da Liesa.