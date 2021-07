Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 19/07/2021 17:20

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.000.496 casos confirmados e 57.585 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 590 novos casos e 7 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,76%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 933.640 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 59,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 38,8%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 15 pessoas e a de enfermaria, 18.

Variante Delta





"Na verdade, estamos vendo uma pequena amostragem, que é o quantitativo de casos que hoje temos no Rio de Janeiro. Certamente esse número é maior. Hoje a variante Delta já é a segunda variante mais predominante no Rio, atrás somente da P.1, de Manaus", afirmou Chieppe. As informações são do programa RJ1, da TV Globo. O estado do Rio de Janeiro confirmou 83 casos da variante Delta nesta segunda-feira (19) . A maior incidência é na capital, com 23 registros da doença, seguido dos municípios da Baixada Fluminense. O secretário estadual da Saúde, Alexandre Chieppe, afirmou que o número pode ser maior e que a nova cepa já é a segunda mais predominante em todo o território fluminense. Ele orientou que a população mantenha os cuidados contra a covid-19 e não atrase para receber a segunda dose da vacina."Na verdade, estamos vendo uma pequena amostragem, que é o quantitativo de casos que hoje temos no Rio de Janeiro. Certamente esse número é maior. Hoje a variante Delta já é a segunda variante mais predominante no Rio, atrás somente da P.1, de Manaus", afirmou Chieppe. As informações são do programa RJ1, da TV Globo.

