SECOM - SECOM

SECOMSECOM

Publicado 18/07/2021 21:33

Prefeito Fábio do Pastel aproveitou o momento para se vacinar dando exemplo de cidadania SECOM

Prefeito Fábio do Pastel esteve presente acompanhando a ação de perto SECOM

Para dar celeridade à imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza, neste fim de semana, a segunda edição do drive-thru de vacinação. Neste sábado (17), primeiro dia do evento, foram aplicadas mais de 1.300 doses e arrecadados cerca de 470 quilos de alimentos não perecíveis, além de 24 cestas básicas completas, agasalhos e cobertores. O mutirão de vacinação continua neste domingo (20), das 8h às 13h, no estacionamento da Havan, no Campo Redondo.O prefeito, Fábio do Pastel, que tem 43 anos, foi o primeiro vacinado do dia. “É um alívio, uma alegria tão grande depois de esperar tanto tempo. Eu sei da felicidade de quem está se vacinando, sinto a mesma coisa. Não deixem de tomar a vacina, independente da marca”, afirmou. Antes da abertura do evento, o prefeito reuniu toda a equipe presente para uma palavra de incentivo. “Agradeço a cada profissional e voluntário que está aqui neste fim de semana ajudando a salvar vidas. Que deixaram as famílias e estão aqui com esse sorriso no rosto. Isso é muito importante para mim, para os nossos familiares e para todos que estão à espera. Tenho certeza que esse evento será um sucesso, assim como foi o outro drive-thru”, disse.João Henrique Castro dos Anjos, morador do bairro Alecrim, era o primeiro motorista aguardando na fila quando o portão do estacionamento foi aberto aos veículos. “Quero deixar longe da minha casa essa doença, que tirou a vida de tantas pessoas. Espero que melhore para todo mundo, que todos sejam vacinados o mais rápido possível. Não vejo a hora de ninguém mais perder a vida para essa Covid”, relatou.De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Márcia Fontes, a previsão é que o número de doses aplicadas na primeira edição do evento drive-thru seja ultrapassado neste fim de semana. “A nossa expectativa para os dois dias é bater o número de vacinados no drive-thru anterior. Nós convidamos, mais uma vez, para que as pessoas venham tomar a segunda dose da vacina. Também estamos efetuando a aplicação da D2 de todas as vacinas aqui. Venha completar o ciclo vacinal para que você tenha um percentual maior de imunidade, de segurança sanitária. Também quero agradecer a solidariedade das pessoas que estão trazendo doações de alimentos e agasalhos”, completou Maria Márcia.Os alimentos, agasalhos e cobertores arrecadados serão destinados pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos cidadãos aldeenses assistidos por dispositivos oficiais da administração municipal. “O objetivo da arrecadação é conseguir atender um número maior de pessoas. Com a pandemia, tivemos um crescimento do número de famílias em vulnerabilidade alimentar e, com essa ajuda, conseguimos atender melhor essas pessoas”, explicou a secretária responsável pela pasta, Diana Alves.